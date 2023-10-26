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В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

Как слова Гуттериша об атаке ХАМАС на Израиль изменили статус ООН на Ближнем Востоке @ Xinhua/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов ООН подверглась беспрецедентной дипломатической атаке со стороны Тель-Авива и Анкары.

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Комментарии
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виктор матвеев
Мира в Палестине не будет до тех пор пока существет государство Израиль.
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