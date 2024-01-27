Украина обязательно перейдет к ядерному тероризму

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил СМИ, что британская разведка MI6 готовит украинские диверсионные группы для совершения провокаций на российских атомных электростанциях.
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