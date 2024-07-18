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Татар-информ

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Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в июне

В июне 2024 года Татарстан занял третье место по России по числу выданных автокредитов. За этот месяц в регионе было оформлено 6,63 тысячи таких сделок, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

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