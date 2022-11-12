Вечерняя Москва

17 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    В то время как гибнут люди, по моему, неуместно устраивать праздничные гулянья. Все понимают какое сложное время и не...Эксперты рассказа...
  • Александр Николаевич
    А что, тов. Гундаров не знает о том что С-300 могла взорваться на земле, образовав 3-х метровую воронку только в том ...GT: Запад резко и...
  • Леонид Ла Рошель
    Чёт как-то однобоко - глубинных пиндосов жалко. А как быть с "культурой" , что к нам из США принесли? С ЛГБТшной пове...Антонов заявил о ...

Андрей Бочкарев: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей

Андрей Бочкарев: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей

Проекты планировок московских кварталов реновации изменили по просьбе жителей столицы. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх