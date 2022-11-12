Андрей Бочкарев: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей

Проекты планировок московских кварталов реновации изменили по просьбе жителей столицы. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Проекты планировок московских кварталов реновации изменили по просьбе жителей столицы. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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