«Блэкаут работы»: фанаты GTA VI массово планируют отпуска ради долгожданного релиза

Скорый выход шестой части культовой серии Grand Theft Auto грозит обернуться глобальным «блэкаутом работы» — фанаты игры по всему миру делятся в социальных сетях планами использовать оплачиваемый отпуск, чтобы полностью погрузиться в виртуальный мир.
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