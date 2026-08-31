«Блэкаут работы»: фанаты GTA VI массово планируют отпуска ради долгожданного релиза

Скорый выход шестой части культовой серии Grand Theft Auto грозит обернуться глобальным «блэкаутом работы» — фанаты игры по всему миру делятся в социальных сетях планами использовать оплачиваемый отпуск, чтобы полностью погрузиться в виртуальный мир.