22 марта в Приморском округе, на 23-м километре трассы М-8, пройдет соревнование охотников.Организаторами этого увлекательного мероприятия являются региональное отделение военно-охотничьего общества и общественная организация охотников и рыболовов «Поморье».
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