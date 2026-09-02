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Аргументы и Факты

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Врач Игнатикова объяснила, что делать при первых симптомах простуды

Врач Игнатикова объяснила, что делать при первых симптомах простуды

При первых признаках простуды лучше остаться дома, вызвать врача и отказаться от попыток перенести болезнь на ногах, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-терапевт Елена Игнатикова.

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