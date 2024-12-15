В Турции назвали сроки восстановления Сирии

Процесс восстановления Сирии займет от двух до пяти лет, приоритетом в этом вопросе является обеспечение безопасности страны, считает турецкий экономист Хикмет Байдар, слова которого приводит портал samimihaber.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии