Винер сообщила, что Крамаренко из-за травмы пропустит финал Кубка сильнейших

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что гимнастка Лала Крамаренко пропустит финал Кубка сильнейших из-за травмы.
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