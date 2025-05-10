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Лондон негодует. Путин тремя словами на Красной площади возмутил Британию

Лондон негодует. Путин тремя словами на Красной площади возмутил Британию

На Западе назвали парад Победы в Москве, который посетили свыше 20 иностранных делегаций и мировых лидеров, триумфом российского президента Владимира Путина в условиях, когда Европа и ее союзники отчаянно пытаются изолировать Россию.

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