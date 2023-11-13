СИБ присоединилась к Национальной кампании по облесению

Сотрудники Службы информации и безопасности приняли участие в акциях по озеленению в рамках Национальной программы по облесению, которая предусматривает восстановление и посадку новых лесов по всей стране.
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