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Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Террор без возмездия Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.

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