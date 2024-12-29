Трамп – НАТО 2025 Газета Financial Times сообщает, что в начале декабря 2024 года ближайшие советники Дональда Трампа по внешней политике довели до сведения высокопоставленных европейских чиновников: избранный президент США намерен требовать от государств — членов Организации Североатлантического альянса увеличения своих расходов на оборонную сферу в размере 5% от.
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СК
Сергей Карабухин
!!! ЧЕМ СКОРЕЕ МЫ УВИДИМ – ПРОЛИВ СТАЛИНА – ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ РОССИИ!
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