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«Краснодар» завершает трансфер колумбийского форварда Кордобы

«Краснодар» завершает трансфер колумбийского форварда Кордобы

«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере Джона Кордобы, сообщает официальный сайт «быков».

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