Colossal: создана технология искусственного размножения сумчатых животных

Австралийские ученые из Мельбурнского университета и специалисты американской биотехнологической компании Colossal объявили о новых прорывах, приближающих момент возрождения вымершего сумчатого волка тилацина.
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