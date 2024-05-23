Врач призвал не открывать окна в присутствии аллергиков. Как рассказал аллерголог Владимир Болибок, пыльца представляет «угрозу» и может спровоцировать приступ, поэтому проём окна следует затянуть марлей или спанбондом.
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