Запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина хотят общественники. Фраза «по усам текло, а в рот не попало» не приемлема

ВП

Владислав Петряев

Надя, решён 13 лет назад Сказка о КУПЦЕ и работнике его балде. Вы будете читать своим детям ТАКУЮ сказку? Допустимо ли переписывать Пушкина? Кому вообще пришла такая идея в голову, кто был инициатором этого? 33 Лучший ответ Сергей Смолицкий, 13 лет назад Искусственный Интеллект Во всем нужна мера, о чем справедливо говорит русская пословица про дурака, которого приставили к такому богоугодному делу, как молитва. Понять и научить - дело сложное, запретить или изъять всегда проще. Жуковский немало потрудился над кастрацией текстов Пушкина. Когда Пушкину установили памятник в Москве (первый, если не ошибаюсь, в истории России памятник не венценосцу и не военному деятелю) , то на постаменте были выбиты слова из "Памятника" в редакции Жуковского - без упоминания слов "свобода" и "жестокий век": "И долго буду тем народу я любезен, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что прелестью живой стихов я был полезен". Именно в таком виде их и знали тогдашние читатели. Восстановили текст в 1936-м, к столетию гибели Пушкина. Кстати, интересно, приходил или нет кому-то из тогдашних читателей в голову закономерный вопрос: с какой это стати черти платят оброк купцу? Почему они от попа откупаются, более или менее логично, так, вероятно, и было в народной сказке, взятой Пушкиным за основу. А купцу они почему должны оказались? P.S. По сути вопроса: дети мои уже выросли. Внуку (пока что единственному) я, разумеется, сказку буду читать в том виде, в каком ее читали мне. От того, что мы с Вами решим, что Пушкина переписывать не допустимо, желающих его исправить не убавится. Бороться с этим можно единственным образом - уча своих детей и внуков смотреть на мир незашоренными глазами. Можно ведь и Пушкина любить в оригинале, и к священству относиться с должным уважением. А люди с толоконными лбами были, есть и будут, куда ж деваться. Посмотрите еще 11 ответов vadik kapustin, 13 лет назад Искусственный Интеллект Уродов у нас хватает. Создавая будущее russia.ru Социальная реклама18+ Создавая буд... Возможности для самореализации и развития талантов Узнать Культурные достопримечательности г. Таганрога visitdon.ru Реклама Женская анатомия без тайн: от теории к практике учим.арит.рф Реклама Обучение вождению в Пензе! автошкола-пенза.рф Реклама Светлана, 13 лет назад Искусственный Интеллект Инициаторы - церковь. И это полный бред. Фиалка, 13 лет назад Искусственный Интеллект Инициаторы - духовенство, считаю, переписывать Пушкина - грех, это ведь сказка. Нельзя всерьез принимать идею, что в ней дискредитируется духовенство... Показать еще 8 ответов Ответить на вопрос Нажимая на кнопку, вы принимаете условия пользовательского соглашения Похожие вопросы Бойцовый Кот в «Политика», 13 лет назад Почему попам это позволительно? Дим Димыч в «Религия, Вера», 13 лет назад Зачем РПЦ переписывает произведения А. С. Пушкина ? (Внутри) Лена в «Религия, Вера», 13 лет назад Вот так христианские деятели меняют историю ? Фрося Бурлакова в «Религия, Вера», 13 лет назад Какие произведения нужно еще переписать для полного православного счастья?