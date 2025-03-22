СК РФ завершил расследование и детально восстановил хронологию действий при теракте в «Крокус Сити Холл»

Стало известно, что за год российские следователи завершили расследование в отношении 19 обвиняемых в совершении чудовищного террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Подмосковье).
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