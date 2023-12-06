Севикян рассказал, почему принял решение выступать за Армению, имея на руках приглашение в сборную России

Эдгар Севикян рассказал, как выбирал между сборными России и Армении. Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как принимал решение выступать в составе сборной Армении, по его словам, он следовал зову сердца.
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