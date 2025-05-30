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Сотрудникам Ростехнадзора смягчили меру пресечения по делу о трагедии на руднике

Сотрудникам Ростехнадзора смягчили меру пресечения по делу о трагедии на руднике

Благовещенский городской суд смягчил меру пресечения двоим сотрудникам Ростехнадзора по делу о ЧП на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области.

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