В России предлагают новый подход к разделу пенсионных накоплений при разводе супругов

Как сообщила депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости, разрабатывается законопроект, предусматривающий равномерное распределение пенсионных баллов между супругами, воспитывающими общих детей.
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