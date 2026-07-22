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Царьград

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Появилось видео мощного пожара на складе в Краснодаре

Появилось видео мощного пожара на складе в Краснодаре

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал в своём Telegram‑канале видео с места крупного пожара на складе в Краснодаре.

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