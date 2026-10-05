«Против шерсти берет!»: 100 лет назад состоялась премьера пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных»

Дата 5 октября 1926 года в истории Московского Художественного театра — поистине историческая. В этот день в Камергерском переулке состоялась премьера спектакля, которого ждали и не ждали одновременно.
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