Ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок" г. Волгоград 12 июня в 11.00 ДК "Победа" Вход свободный!!!!.
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Ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок" г. Волгоград 12 июня в 11.00 ДК "Победа" Вход свободный!!!!.