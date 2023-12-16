FT: лидеры Евросоюза промахнулись, не согласовав помощь Украине

РИАМО - 16 дек. Лидеры государств ЕС «промахнулись» в тот момент, когда не смогли согласовать помощь Киеву на 50 млрд евро на саммите, который прошел в этом месяце, сообщает RT со ссылкой на статью в издании Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии