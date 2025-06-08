"Домой едь, там разговаривай так, поняла?": Прохожая заступилась за детей которых выгоняла приезжая с детской площадки

Черножопая просто повела себя так, как привыкла решать такие ситуации в своем ауле. Плохо то, что ее малец видит и впитывает от матери ее отношение к русским детям. На каждого ребенка качели не поставить. И среди русских детей возникают конфликты, кому по очереди качаться на качелях, просто родители в это не вмешиваются до определенных ситуаций.

Людмила Семенова

Мой случай тоже из Новосибирска. На свободном пятачке между остановками на крупной магистрали сделали площадку для отдыха - скамейки, фигурки мультяшные, качели, забавные газоны с домиками. В хорошую погоду пару остановок можно пройти пешком, передохнув там, чем я и пользуюсь. И вот однажды появилась там мамаша с двумя крупными детинами лет 10-11, она сидит, а они скачут как кони и в прямом смысле прыгают по всем постройкам как на батуте, вытаптывая газоны и пугая детвору. Смотреть на это спокойно было невозможно. Я и высказала всё, что думала. Она ни слова не сказала ни мне, ни детям, что-то буркнула, злобно на меня глянула и втроём удалились. Сомневаюсь, что она поняла мою озабоченность, но связываться не стала.