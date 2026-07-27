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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Верю, что Черчесов приведет «Ахмат» к чемпионству. Станислав Саламович много раз выигрывал титулы, он знает, как это делать». Богосавац о тренере

Защитник « Ахмата » Мирослав Богосавац ответил на вопрос о том, верит ли он в чемпионство грозненского клуба при  Станиславе Черчесове .

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