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США и Китай попробовали договориться. Не получилось. Время на исходе

США и Китай попробовали договориться. Не получилось. Время на исходе

© AP Photo / Andy Wong1K прочтений 2 дня назад На переговорах в Пекине высокопоставленные представители США и Китая обсудили главные разногласия между странами, пишет The New York Times.

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