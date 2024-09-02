Симферопольские боксеры завоевали три золотые медали на Международном турнире в Чите

Анатолий Ребедюк, Руслан Шихмамбетов и Даниил Кравченко вернулись в Симферополь с тремя золотыми медалями, завоеванными на Международном турнире «Евразийский кубок «Даурия», который проходил в Чите с 26 по 30 августа.