Второй фронт Макрона: торжества для ареста Путина?

Париж намерен пригласить российского лидера на 80-летие операции «Оверлорд» при действующем ордере МУС Светлана Гомзикова На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Zuma/TAСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил приглашения российского лидера Владимира Путина на торжества по случаю высадки союзных войск в Нормандии.