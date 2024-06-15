Южная Корея, Китай и Япония провели переговоры министров образования

Южная Корея, Япония и Китай провели первые за более чем 4 года переговоры министров образования, на которых обсуждалось сотрудничество в смежных областях и содействие студенческим обменам, 15 июня сообщает агентство Yonhap.
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