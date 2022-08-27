Как в столице отпразднуют День Конституции Казахстана

В этом году в честь Дня Конституции астанчане отдохнут 28, 29 и 30 августа. В праздничные дни организации культуры, спорта, образования готовят для жителей и гостей города ряд разноплановых мероприятий, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.