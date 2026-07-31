«Красные линии» пройдены: РФ начала бить по американским заводам на Украине Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов в Киеве.
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«Красные линии» пройдены: РФ начала бить по американским заводам на Украине Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов в Киеве.
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