Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

«Медицинская династия»: Леонид Огуль запустил проект о семьях, посвятивших себя служению людям

«Медицинская династия»: Леонид Огуль запустил проект о семьях, посвятивших себя служению людям

При поддержке партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль инициировал новый просветительский проект в Астраханской области — «Медицинская династия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии