«Медицинская династия»: Леонид Огуль запустил проект о семьях, посвятивших себя служению людям

При поддержке партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль инициировал новый просветительский проект в Астраханской области — «Медицинская династия».
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