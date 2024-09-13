Бронемобиль Кадет на базе УАЗа. Минная защита Кадета позволяет выдерживать подрыв фугаса до 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
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Бронемобиль Кадет на базе УАЗа. Минная защита Кадета позволяет выдерживать подрыв фугаса до 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
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