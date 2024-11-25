– Отремонтируй дачу, сынок, – попросила свекровь, а потом взяла и распорядилась ею по-своему в обход сына и снохи

– Не смей грубить матери! – взвизгнула Елизавета Михайловна и топнула ногой. Невестка молча смотрела на маму мужа, чувствуя, как в голове вертится нелепая мысль, уместная разве что в мемах про дерзких подростков: «А чотакова?».
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