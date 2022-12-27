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«Манчестер Юнайтед» впервые крупно выиграл при тен Хаге в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые крупно выиграл при тен Хаге в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал первую крупную победу в АПЛ при Эрике тен Хаге. Манкунианцы разгромили «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

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