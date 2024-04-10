Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

Алкоголь – вредный и калорийный напиток

Чистый этанол, который делает напитки «спиртными», содержит семь килокалорий на каждый грамм. Ольга Власова, главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения, говорит: «Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх