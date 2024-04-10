Алкоголь – вредный и калорийный напиток

Чистый этанол, который делает напитки «спиртными», содержит семь килокалорий на каждый грамм. Ольга Власова, главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения, говорит: «Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету.