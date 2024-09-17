Владимир Плющев: «Казань не убедила. А Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу»

Бывший главный тренер сборной России и постоянный эксперт «ТИ-Спорт» Владимир Плющев поделился с нашим изданием мыслями о старте сезона казанской команды, проблемах московских и питерских армейцев, а также о нестабильности «Салавата» и провале «Барыса» и «Металлурга» и их главных тренеров.
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