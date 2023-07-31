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«Вест Хэм» не продал Скамакку «Интеру» за 20 млн евро и просит 30 млн. Миланцы предложат 25 млн

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэм» отклонил предложение миланцев и рассчитывает выручить около 30 млн.

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