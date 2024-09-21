Украина воюет с нами не на жизнь, а на смерть. На нашу смерть...

LD Leon Dan Вот-вот. Уараина воюет, а мы всё "операция" и "операция". А потом кто-то удивляется, "как же ж так", "что ж такое"...

Алексей Гаркуша Ну если это Никита Сергеевич сказал..... То будем сеять кукурузу. При всём уважении к т. Михалкову, не стоит его речи принимать за правду в последней инстанции, он всётаки человек, и по тому может ошибаться. Сограждане совет- думайте своими мозгами ( если они ещё есть) фильтруйте контент.