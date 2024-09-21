Вышел первый в новом сезоне выпуск "Бесогона". В нём уважаемый Никита Сергеевич - один из тех немногих, кого можно назвать моральным авторитетом - задал ряд вопросов и сделал ряд замечаний.
Украина воюет с нами не на жизнь, а на смерть. На нашу смерть...
Комментарии
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LD
Leon Dan
Вот-вот. Уараина воюет, а мы всё "операция" и "операция". А потом кто-то удивляется, "как же ж так", "что ж такое"...
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9 час.
Алексей Гаркуша
Ну если это Никита Сергеевич сказал..... То будем сеять кукурузу. При всём уважении к т. Михалкову, не стоит его речи принимать за правду в последней инстанции, он всётаки человек, и по тому может ошибаться. Сограждане совет- думайте своими мозгами ( если они ещё есть) фильтруйте контент.
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8 час.
НТ
Нина Токарева
Они родственники не нам. Они бедные родственники полякам. "Хохол" в переводе с польского - "быдло". Зеленский ничем не хуже и не лучше их всех. Как в зеркале.
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8 час.
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