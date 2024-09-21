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Украина воюет с нами не на жизнь, а на смерть. На нашу смерть...

Украина воюет с нами не на жизнь, а на смерть. На нашу смерть...

Вышел  первый    в новом    сезоне  выпуск    "Бесогона".  В нём уважаемый  Никита  Сергеевич -  один  из  тех  немногих,  кого  можно    назвать   моральным  авторитетом -  задал  ряд   вопросов и  сделал   ряд  замечаний.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Вот-вот. Уараина воюет, а мы всё &quot;операция&quot; и &quot;операция&quot;. А потом кто-то удивляется, &quot;как же ж так&quot;, &quot;что ж такое&quot;...
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9 час.
Алексей Гаркуша
Ну если это Никита Сергеевич сказал..... То будем сеять кукурузу. При всём уважении к т. Михалкову, не стоит его речи принимать за правду в последней инстанции, он всётаки человек, и по тому может ошибаться. Сограждане совет- думайте своими мозгами ( если они ещё есть) фильтруйте контент.
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8 час.
НТ
Нина Токарева
Они родственники не нам. Они бедные родственники полякам. &quot;Хохол&quot; в переводе с польского - &quot;быдло&quot;. Зеленский ничем не хуже и не лучше их всех. Как в зеркале.
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8 час.

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