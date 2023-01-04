Царьград

5 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Аплодисменты автору! Не в бровь янкесу, а в глаз.Обращение Сатанов...
  • Лидия Курзаева
    за счастье боролся, а в говно уперся.Парень сбежал из ...
  • Voldemar M
    а может России нужна была эта встряска? это цинично но надо!"Россия оказалась...

Рогозин отправил во Францию ранивший его осколок снаряда

Рогозин отправил во Францию ранивший его осколок снаряда

Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин направил извлечённый металл послу Франции в России Пьеру Леви.В распоряжение РИА Новости попало сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина на имя Пьера Леви, которое было направлено от экс-главы "Роскосмоса".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх