Рогозин отправил во Францию ранивший его осколок снаряда

Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин направил извлечённый металл послу Франции в России Пьеру Леви.В распоряжение РИА Новости попало сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина на имя Пьера Леви, которое было направлено от экс-главы "Роскосмоса".
Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин направил извлечённый металл послу Франции в России Пьеру Леви.В распоряжение РИА Новости попало сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина на имя Пьера Леви, которое было направлено от экс-главы "Роскосмоса".
Свежие комментарии