Губернатор Александр Беглов провел совещание по благоустройству дворовой территории на улице Маршала Казакова

В ходе рабочего объезда Красносельского района Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Красносельского района провел рабочее совещание по благоустройству дворовой территории на улице Маршала Казакова, д.
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