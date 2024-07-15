Мошенники стали притворяться коммунальными службами

Телефонные мошенники начали использовать очередную новую «легенду». Теперь они обзванивают людей, представляясь сотрудниками коммунальных служб и энергокомпаний, и выманивают код для доступа к «Госуслугам», обещая перерасчет платежей за ЖКУ или скидку на их оплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии