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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 сентября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое сентября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1264 =Божественный Свет обладает такой мощью, что "маленькие и не созревшие" боятся впустить его в свой внутренний Мир =Дайте человеку огонь и в течение суток ему будет тепло, разожгите Огонь внутри человека и ему будет тепло до конца его Жизни = Добро - это те действия, которые объединяют в созидательных процессах людей; зло - всё, что их разъединяет = Если вы способны видеть, ходить, говорить, любить и каждое утро вставать с постели - вы сказочно богатый человек! =Если хотите изменить свою Жизнь в лучшую сторону – начните с себя; остальные варианты – проигрышные = Жизнь и Время - два Учителя: Жизнь учит нас правильно распоряжаться временем, Время учит нас ценить Жизнь= Заменяя отрицательные мысли и слова на положительные, вы создаёте вокруг себя пространство Любви и позитива = Как только мысль соприкасается с Духом вашего Существа — Светом, окружающим ваше тело, — она ярко вспыхивает = Коль вы взяли на себя обязательства, выполняйте их.

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