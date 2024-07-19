"Всё открыто, они всё видят". Алсу рассказала, как её дети переживают развод родителей

Алсу на фестивале "Белые ночи" рассказала, как её скандальный развод с Яном Абрамовым переживают трое их детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла (которая запомнилась всем по своему участию в шоу "Голос.
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