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"Всё открыто, они всё видят". Алсу рассказала, как её дети переживают развод родителей

"Всё открыто, они всё видят". Алсу рассказала, как её дети переживают развод родителей

Алсу на фестивале "Белые ночи" рассказала, как её скандальный развод с Яном Абрамовым переживают трое их детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла (которая запомнилась всем по своему участию в шоу "Голос.

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