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Два человека погибли, девять пострадали во время стрельбы в Нью-Джерси

Два человека погибли, девять пострадали во время стрельбы в Нью-Джерси

Kyle Mazza/Sipa USA/TASS Два человека погибли и девять ранены во время стрельбы в американском Трентоне, столице штата Нью-Джерси.

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