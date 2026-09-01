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Царьград

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Жапаров заявил о достижениях ШОС за 25 лет работы

Жапаров заявил о достижениях ШОС за 25 лет работы

На заседании в Бишкеке президент Киргизии Садыр Жапаров отметил успехи ШОС за 25 лет: от укрепления доверия на границах до пятой части мирового ВВП.

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