Массово останавливают: облавы водителей на дорогах в Приморье

Массовые облавы водителей на дорогах в Приморье сейчас активно проводят сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, с 4 по 6 ноября на территории региона состоятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.