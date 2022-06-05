Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    И это все инертные газы надо больше.Россия ввела «сан...
  • Николай Егоров
    Зе-Рапановский своих евреев родителей вывез в ИзРаиль ,для и проживание бабла в Украине НА-ПОНЕРИЛ !  нач-хать Зе на ...Задача Украины — ...
  • W357 Ц753W357
    Пшеки выполняют роль скунса побольше вони .Польша выполняет ...

Специальная военная операция на Украине: Киев паникует фронт прорван

Специальная военная операция на Украине: Киев паникует фронт прорван

О факторах успеха многонациональной русской армии По истечении трёх месяцев специальной военной операции, моральное состояние украинской армии после сдачи в плен боевиков с «Азовстали» в Мариуполе и целых подразделений ВСУ,… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх